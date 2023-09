Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Brasov au efectuat 7 perchezitii, in zilele de 13 si 14 septembrie 2023, si au dispus, in doua dosare penale, retinerea a 7 inculpati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si trafic de droguri de mare risc.,,Din probele administrate a rezultat ca pe parcursul anului 2023, inculpatii au comercializat, in mod repetat, catre consumatori din judetul Brasov , ... citeste toata stirea