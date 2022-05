FOTO Peste 100 de elevi din Brasov au prezentat obiecte printate 3D in expozitia ProtoShop Vector

Sapte scoli din Brasov au participat la programul ProtoShop Vector, sustinut de Fondul Stiintescu si coordonat de mentorii Alina Floroi si Alexandru Dobre.Marti, 3 mai, participantii au expus lucrarile in cadrul unei expozitii care a avut loc la Aula Universitatii Transilvania. Vizitatorii au putut admira obiecte printate 3D, afise realizate de elevi si imagini din timpul cursurilor.Proiectul s-a derulat pe parcursul a 10 luni si a inclus o formare a 20 de profesori in metoda ProtoShop in ... citeste toata stirea