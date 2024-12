Foto. Podul de la Voila a prins contur. S-a folosit o macara de 750 de tone adusa din strainatate. August 2025, termenul pentru darea in folosinta

Lucrarile de constructie a podului rutier situat pe drumul judetean DJ 105 in comuna Voila sunt in plina desfasurare. Acest obiectiv pe care Consiliul Judetean Brasov il implementeaza cu fonduri accesate prin Programul National de Dezvoltare Locala - Etapa a II-a, este realizat de antreprenorul SC Con-A SRL Sibiu in baza Acordului contractual nr. 104/2020, urmand sa asigure conectivitatea localitatilor Cincsor si Cincu cu Drumul National 1, dar si a poligonului NATO. Dupa ce firma constructoare ... citește toată știrea