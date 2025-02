FOTO Podul de la Voila ar putea fi deschis in primavara. Pe noua constructie vor putea trece incarcaturi de pana la 100 de tone

Adrian Vestea: Podul de la Voila ar putea dat in functiune din primavaraDistribuie daca iti place!Lucrarile la Podul de la Voila vanseaza intr-un ritm alert, astfel acesta ar putea fi dat in functiune inca din aceasta primavara.Potrivit presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, sunt mari sanse ca Podul de la Voila sa fie inaugurat in aceasta primavara, mai devreme decat termenul prevazut in contract."Constructia podului peste Olt din comuna Voila avanseaza intr-un ritm ... citește toată știrea