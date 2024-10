FOTO Primele imagini cu Nelu Tataru in cabinet cu diverse sume de bani pe birou

Fostul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, apare in imagini in cabinetul sau de la Spitalul din Husi cu diferite sume de bani. Reamintim ca procurorii DNA au inceput urmarirea penala in cazul sau pentru fapte de luare de mita. Nelu Tataru (PNL) a respins categoric acuzatiile.Ministerul Justitiei a transmis la Parlament o scrisoare referitoare la cererea de incuviintare a perchezitiei informatice si domiciliare privindu-l pe deputatul Nelu Tataru.Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru ... citește toată știrea