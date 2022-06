Foto. Protest la Fagaras. Toate benzinariile au fost blocate. ,,Romanii trebuie sa se trezeasca!" spun fagarasenii

Toate benzinariile din Fagaras au fost blocate astazi, 18 iunie a.c., incepand cu ora 9.00. Zeci de fagaraseni s-au alaturat protestului de la nivel national impotriva cresterii preturilor la combustibil.,,Ne-am intalnit in parcare la Kaufland la ora 9.00 si apoi am intrat in toate benzinariile din oras si am blocat pompele. Sunt preturi nesimtite, care cresc in fiecare zi. Nu sunt preturi justificate. Am lasat insa pentru urgente o pompa libera, dar nu au fost situatii in care fagarasenii sa ... citeste toata stirea