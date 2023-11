Mosii de toamna reprezinta o traditie si sarbatoare populara care se tine in prima sambata dupa sarbatoarea de Sfantul Dumitru (26 octombrie). Aceasta sarbatoare, cu adanci radacini in cultura romaneasca, este dedicata amintirii si cinstirii mortilor, de unde si numele de Sambata Mortilor. In Biserica Ortodoxa s-au pastrat mai multe zile de pomenire a mortilor cand crestinii merg la biserica sau in cimitire cu diverse alimente pe care le impart altor persoane. Sambata, 4 noiembrie 2023, ... citeste toata stirea