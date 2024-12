FOTO Rasnov: Comunitatea locala salveaza un rau care se "ineaca "

Asociatia Mioritics a demaratla Rasnov proiectul "Ghimbaselul, un rau care uneste comunitatea", pentru a salva raul care se ineaca.Ghimbaselul, un rau care a dezvoltat si modelat comunitatile riverane de-a lungul istoriei, este astazi ignorat de locuitorii acestor comunitati si a devenit o groapa de gunoi in unele zone. Acesta este contextul in care un grup de initiativa din Rasnov a pornit o serie de activitati prin care sa readuca raul in viata comunitatii si sa il salveze dintre muntii de ... citește toată știrea