Foto. Regatul Unit este indoliat (Imagini corespondent Alexandru Radu Popescu)

Foto: Alexandru Radu Popescu, imagini de la Buckingam Palace (seara de 8 septembrie)Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, pe 8 septembrie 2022, inconjurata de familie, la Castelul Balmoral din Scotia, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. Dupa moartea Reginei, Charles, print de Wales, a devenit regele Marii Britanii."Regina a murit in pace la Balmoral, in aceasta dupa-amiaza. Regele si Regina consoarta vor ramane la Balmoral in ... citeste toata stirea