Foto. Regizorul Toma Enache, premiat la festivalul ARPA International Film Awards in Los Angeles. "Enescu, jupuit de viu" a avut premiera americana la acest festival

Regizorul Toma Enache a fost premiat cu premiul "Outstanding Achievement in Filmmaking" in urma premierei americane a filmului "ENESCU, jupuit de viu" la ARPA International Film Awards in Los Angeles. In data de 26 octombrie, filmul "Enescu, jupuit de viu" regizat de Toma Enache a avut premiera americana in cadrul celei de-a 27-a editii a Festivalului International de Film ARPA, in Los Angeles. Proiectia a avut loc la Harmony Gold Theatre, pe legendarul Sunset Boulevard. La proiectia oficiala, ... citește toată știrea