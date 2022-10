Foto. Regizorul Toma Enache surprinde cu un nou film artistic. De la lacrimi si durere in filmul ,,Intre Chin si Amin" la muzica si iubire in ,,Enescu-geniul si printesa"

Dupa succesul international al filmului independent ,,Intre Chin si Amin", inspirat din tragediile victimelor gulagului comunist romanesc, in special ale "Experimentului Pitesti", cineastul Toma Enache lucreaza la primul film artistic de lungmetraj dedicat emblematicului compozitor George Enescu. Productia este realizata de La Steaua Film Studios. "In acesti 100 de ani, am avut doua mari personalitati care au facut cunoscuta Romania la nivel mondial: Brancusi si George Enescu. N-avem nevoie de ... citeste toata stirea