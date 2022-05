Foto. Rezistenta Anticomunista: Mosu si Victor, incercuiti in Dumbrava narciselor de la Vad

Victor Metea, singurul care a refuzat sa faca cerere de gratiere, a fost executat in aprilie 1958Victor Metea si Ion Gavrila (Mosu) s-au retras spre Dumbrava Vadului dupa ce au fost haituiti prin munti flamanzi si infrigurati. Victor facuse pneumonie si cu greu procurase o doza de penicilina cu care s-a tratat. Sperau ca in poiana cu narcise sa fie in siguranta, dar n-a fost asa. In Dumbrava era lume multa, era festivalul florilor, sarbatoare devansata de comunisti pentru a nu mai coincide cu ... citeste toata stirea