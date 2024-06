FOTO Sagunistii si-au prezentat proiectele in cadrul SagunaFest

In cadrul SagunaFest, elevii Colegiului National "Andrei Saguna" si-au prezentat proiectele cu care au participat sau vor participa la competitii nationale sau internationale.Sute de proiecte de colonizare a spatiului extraterestru sau de robotica, au fost prezentate luni, in curtea interioara a Colegiului National "Andrei Saguna", in cadrul celei de-a doua editii a SagunaFest.SAGUNAFEST incununeaza si anul acesta activitatile extracurriculare ale sagunistilor de toate varstele. Muzica, ... citește toată știrea