FOTO Salvamont Brasov: Doar -10 grade, in aceasta dimineata la Cabana Malaiesti! Sfaturi pentru drumetii la temperaturi foarte scazute

La Cabana Malaiesti, probabil cea mai indragita cabana din Muntii Bucegi, s-au inregistrat in aceasta dimineata "doar minus 10 grade", dupa cum spun salvamontistii brasoveni.La Cabana Malaiesti, situata la o altitudine de 1.720m, in Valea Malaiesti, cea mai frumoasa vale din Muntii Bucegi, au fost minus 10 grade, in acesta dimineata, potrivit Salvamont Brasov."Doar -10 grade au fost in aceasta dimineata la Cabana Malaiesti! Frigul si zilele tot mai scurte fac din pregatirea atenta o ... citește toată știrea