FOTO Salvamont Victoria, dotat cu un UTV modern

Salvamont Victoria a fost dotat cu un UTV modern pentru a imbunatati interventiile in Muntii Fagaras.Salvamont Victoria are in dotare un UTV modern capabil sa transporte trei persoane si echipamentul acestora.Potrivit reprezentantiilor Salvamont Victoria, vehiculul este destinat sa aduca imbunatatiri la capacitatea de interventie a echipelor de salvare montana in Muntii Fagaras, dar si in alte regiuni montane si pe drumurile forestiere din judetul Brasov."Formatia Salvamont Victoria, din ... citește toată știrea