FOTO Salvamontisti si voluntari din Rasnov, actiune de acordare a primului ajutor unui turist accidentat pe un traseu din Muntii Bucegi

Salvamontisti si voluntari din Rasnov au intervenit vineri in Muntii Bucegi, pentru acordarea primului ajutor unei persoane care a suferit mai multe rani la membre.Salvamontisti si voluntarii din cadrul Salvamont Rasnov au intervenit vineri dupa-amiaza, pe un traseu din Muntii Bucegi, sa acorde primul ajutor unei persoane care a suferit o luxatie la glezna si o taietura profunda in palma aflata.Salvatorii din Rasnov au transportat persoana ranita in conditii de siguranta pana la baza ... citește toată știrea