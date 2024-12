FOTO Salvamontistii brasoveni au impodobit bradul de Craciun in mediul sau natural, pe traseul ce duce spre Cabana Malaiesti

O echipa a Salvamont Brasov a impodobit un brad de pe traseul ce duce spre Cabana Malaiesti.Iubitori de traditii si natura, salvamontistii brasoveni au ales sa impodobeasca bradul de Craciun in mediul sau natural lasandu-l, astfel, sa creasca in continuare.In acdrul unei actiuni de patrulare preventiva pe traseul ce duce spre Cabana Malaiesti, o echipa de salvatori montani si voluntari au impodobit un brad, in mediul sau natural."Salvatorii montani si voluntarii din cadrul Salvamont ... citește toată știrea