Foto. Sambata de Jos are gaz metan. Viorica Marcu, viceprimarul comunei Voila, PNL: ,,Continuam investitiile la Sambata de Jos cu retele de apa si canal"

Satul Sambata de Jos beneficiaza de gaz metan, inaugurarea retelei de distributie fiind inaugurata marti, 28 mai a.c. In cursul diminetii primarul comunei, Gheorghe Osalciuc, si viceprimarul comunei, Rodica Marcu, ambii PNL, si reprezentantii Distrigaz Sud au fost prezenti la SRM-ul de distributie. Au participat la inaugurare si cativa sateni. Reprezentantii Distrigaz si Transgaz au fost cei care au deschis robinetii retelei de gaz.,,Este o investitie absolut necesara in conditiile in care ... citește toată știrea