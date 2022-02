Foto. Santier la Luta si pe DJ 109, se lucreaza la reteaua de canalizare, investitie de 16,9 milioane de lei

Satul Luta este in plin santier, firma de constructii desfasurand in localitate si pe DJ 109, Beclean-Luta, lucrarile privind infiintarea retelei de canalizare. Este vorba despre proiectul de investitii ,,Extindere retea de canalizare si satie de epurare pentru satele Beclean si Luta" cu o valoare totala de 16.966.159,50 lei cu TVA.,,Se lucreaza intens pe acest tronson, pe DJ 109, Beclean-Luta, si in intravilanul satului. Ne dorim ca aceasta parte din investitie sa o finalizam pana la ... citeste toata stirea