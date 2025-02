Foto. Sarbatoare la Comana de Jos. IPS Laurentiu a slujit la biserica din localitate

Inaltpreasfintitul Parinte Laurentiu, Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului s-a aflat duminica, 9 februarie a.c., in mijlocul comunitatii din Comana de Jos cand a liturghisit in Biserica "Sfantul Nicolae" si a binecuvantat lucrarile facute in ultima perioada la acest locas de cult, dar si la casa parohiala. De asemenea, ierarhul a sfintit capela mortuara ridicata in apropierea bisericii din Comana de Jos. Alaturi de Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Laurentiu, in soborul ... citește toată știrea