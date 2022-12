Foto. Serviciul Public Judetean Salvamont Brasov, premiat la Paris: Cea mai buna dezvoltare a echipei de cautare si salvare cu drona

Serviciile Salvamont din Romania au castigat categoria "Best Upcoming Search And Rescue Drone Team Award" (Premiul pentru cea mai buna dezvoltare a echipei de cautare si salvare cu drona) in cadrul WORLD'S EMERGENCY DRONE CONFERENCE, conferinta organizata de catre Organizatia Internationala de Salvare de Urgenta cu Drona (International Emergency Drone Organization).In perioada 12 - 13 decembrie, o delegatie de salvatori montani din partea Serviciului Public Judetean Salvamont Brasov - ... citeste toata stirea