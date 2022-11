Foto. Sfanta Ecaterina, praznuita la 25 noiembrie. Manastirea ce-i poarta numele se afla la poalele Muntelui Sinai. Fagarasenii sunt pelerini la acest lacas de cult

In vremea lui Avraam si a lui Moise se vorbea de Canaan, iar locuitorii se numeau cananeeni, descendenti din Ham, unul dintre fiii lui Noe.Cind evreii au ajuns sa aiba un conducator unic, tara si-a schimbat numele in Israel. Dar la moartea lui Solomon s-a impartit in doua provincii, Israel si Iuda, care a devenit mai tirziu Iudeea. Istoria colonizarii evreiesti incepe in secolul al XIII-lea i.Hr, cind un trib semit coboritor din patriarhul Avraam, a emigrat din Egipt spre Tara Canaanului. ... citeste toata stirea