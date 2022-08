Foto si Video. A lasat transportul pentru mantuire. Manastirea din pasul Oituz, edificata de pr. Constantin Codreanu

In zona Oituzului, Constantin Codreanu a ridicat in urma cu ani, un frumos complex turistic denumit ,,Popasul Codreanu". In timp, mai precis in anul 2010, a fost edificata aici o frumoasa manastire, care a devenit principalul punct de atractie pentru toti cei care ajung in zona. Oituzul este zona cu o rezonanta aparte in istoria romanilor, amintind de luptele ce s-au purat aici, in care ostasii romanii au stat pavaza in fata dusmanilor, rostind cu darzenie cuvintele: "Pe aici nu se trece!" ... citeste toata stirea