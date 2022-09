Foto si Video. Alt scandal la Fagaras. Ping pong cu chiriasii primariei din cartierul Combinat. 11 familii au ramas pe drumuri dupa ce cladirea a fost distrusa de un incendiu. Chiriasii din ,,Blocul mizeriei", somati sa se mute

Cel mai degradat imobil din Fagaras este blocul nr. 6 din cartierul Combinat. Arata ca in evul mediu si este un adevarat focar de infectie. Cu greu poti sa patrunzi in imobil din cauza mirosurilor insuportabile, a sobolanilor si a serpilor. Nu e departe de aceasta imagine insalubra nici blocul 12 din acelasi cartier. Cu toate acestea, aici locuiesc familii cu multi copii. Tot familii cu multi copii au locuit si in imobilul de pe strada Mecanicilor, nr. 1, care in luna iulie a ars, acestea ... citeste toata stirea