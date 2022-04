Foto si VIDEO: ,,Balul fiilor satului" la Venetia de Sus. Nicolae Pasere a pregatit meniul sustinut de colegii lui din comisia de fond funciar organizata in sat

Fiii satului Venetia de Sus s-au intrunit la caminul cultural in seara de 30 aprilie 2022, incepand cu ora 19.00, la ,,Balul Esinutului Venetian". Este o sarbatoare a satului organizata de reprezentanti ai Venetiei de Sus care au lucrat in cadrul Comisiei locale de fond funciar. Este primul eveniment cultural dupa perioada de interdictii cauzate de asa numita pandemie.,,Dupa 30 de ani, s-a ajuns la o intelegere in privinta aplicarii legilor de fond funciar. Satenii au fost de acord sa ... citeste toata stirea