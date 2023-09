Procurorul de caz: ,,Consecintele fizice reclamate de catre persoanele pretins vatamate se situeaza la un nivel relativ redus",,Ultrasii" primarului PSD ,,si-au facut datoria",,Nesimtiti ordinari!", ,,Rusine sa va fie!", ,,Peste 2 ani, te da afara, n-o sa mai fi nimic!", ,,Peste 2 ani, nu mai da nimeni 2 bani pe tine, ca n-o sa mai aiba nevoie de tine!". ,,Hooo!". Erau injurii aduse de sustinatorii primarului PSD al Fagarasului consilierilor locali in plenul unei sedinte organizate de ... citeste toata stirea