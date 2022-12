Foto si Video. Ceata de feciori din Mandra a inceput colinda

Vestea cea buna a Nasterii Domnului Iisus Hristos a inceput sa fie cantata de cetele de feciori din Esara Fagarasului. In curtea casei parohiale din Ileni a poposit Ceata din Mandra care numara sapte feciori. Preotul Constantin Taflan impreuna cu preoteasa Marinela au fost niste gazde aflate la mare cinste.,,Suntem foarte bucurosi, suntem foarte mandri ca la noi in sat se face ceata deoarece, de patru ani, nu am mai organizat ceata. De mult nu ne-am mai strans, dar am spus- ,,Haideti, ma ... citeste toata stirea