Foto si Video. Circulatia in centrul Fagarasului din nou blocata. Muncitorii de la Apa Canal curatau canalele in plina zi. ,,Unde sunt politistii locali?"

Circulatia in centrul Fagarasului, strada Republicii, a fost din nou blocata miercuri, 5 octombrie a.c., in plina zi. De data aceasta de muncitorii de la SC Apa Canal SA Sibiu, care in jurul orei 11.00 curatau canalele amplasate pe mijlocul strazii. Vreo 4 muncitori cu o vidanja s-au luptat cu cateva guri de canal, dupa care, vazand ca sunt filmati, au renuntat. ,,Vreti sa ne faceti vedete?". Intrebati de ce nu fac astfel de manevre noaptea, raspunsul unuia dintre ei a fost de forma: ,,Nu ne ... citeste toata stirea