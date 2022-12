Foto si Video. ,,Colinde din Cartisoara- Esara Fagarasului". Gheorghe Candulet: ,,Volumul este o marturie a ceea ce a fost obiceiul colindatului in satele Oprea Cartisoara si Streza Cartisoara"

In preajma Craciunului in satul fagarasan reinvie datinile vechi, iar colindele il transforma intr-o scena deschisa. Este modul in care omul isi arata iubirea fata de Mantuitor si fata de semenii lui. Prin colinde, satenii isi canta firul vietii calauzit de dragostea fata de Domnul Dumnezeu. Asa era in vremea bunicilor, strabunicilor sau cu vremuri in urma. Pe atunci se respectau cu sfintenie toate obiceiurile, portul popular si jocul din vatra satului. Astazi insa cantul s-a mai alterat, iar ... citeste toata stirea