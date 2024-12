Foto si Video. Copiii din comuna Cincu, invitati la Centrul NATO. S-a colindat in jurul bradului, iar Mos Craciun le-a impartit daruri. Primarul Gheorghe Mirca, puntea de legatura dintre militarii NATO si copiii din comuna

Sarbatoare si bucurie a fost astazi pentru copiii din Cincu si Toarcla. Militarii de la Centrul National de Instruire Intrunita Getica de la Cincu au pregatit pentru prescolarii si scolarii din comuna un eveniment special in care invitat a fost Mos Craciun. Gazdele au pregatit sala in care a avut loc evenimentul, in centrul atentiei fiind bradul de Craciun. Invitatia conducerii Centrului Getica a fost transmisa micutilor prin intermediul primarului comunei, Gheorghe Mirca. Elevii au pregatit ... citește toată știrea