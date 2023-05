Pentru Darius Sebastian Cupu, elev si student de exceptie, munca se traduce simplu in note de 10.00, insemnand nivelul cel mai inalt de cunostinte pe care-l poti dobandi. Fagaraseanul Darius Cupu a absolvit cursurile Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Transilvania Brasov ca sef de promotie in urma rezultatelor exceptionale obtinute in cei 4 ani de studiu, 2019-2023. Putini tineri in ziua de astazi obtin numai medii de 10.00 in anii de scoala. Universitatea Transilvania Brasov i-a ... citeste toata stirea