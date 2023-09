Vechimea satului Arpasu de Jos a fost marcata sambata, 2 septembrie, si duminica, 3 septembrie a.c., de arpasenii adunati in vatra satului cand au sarbatorit impreuna 800 de ani de la prima atestare documentara a localitatii lor. Primaria si CL Arpas au organizat doua zile de activitati culturale in care s-au prezentat traditiile, obiceiurile si istoria satului. Au fost implicate in eveniment biserica, scoala si personalitatile locului. Ca in nicio alta localitate, la Arpas satenii au avut ... citeste toata stirea