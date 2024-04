Foto si Video Exclusiv. Ard Muntii Fagarasului. A patra zi de interventii pentru stingerea focarelor. Au ars peste 15 ha de padure

https://www.monitorfg.ro/wp-content/uploads/2024/04/VID-20240403-WA0013.mp4https://www.monitorfg.ro/wp-content/uploads/2024/04/VID-20240403-WA0016.mp4Este a patra zi in care voluntarii, lucratorii silvici, pompierii si satenii sunt in inima Muntilor Fagaras pentru a stinge focarele din padurea montana de la cota 1700. Este un incendiu care, pana in prezent, a mistuit peste 15 hectare de padure de brad. Miercuri, 3 aprilie a.c., erau pe crestele muntilor peste 70 de persoane care incercau sa ... citește toată știrea