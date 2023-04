Elevii de la Scoala Gimnaziala Mandra au participat la un exercitiu de evacuare in caz de cutremur joi, 20 aprilie a.c. Actiunea a fost organizata de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Mandra in colaborare cu Scoala Gimnaziala Mandra si Gradinita din Rausor.,,Exercitiul s-a desfasurat conform planificarii anuale din Programul de pregatire al SVSU Mandra in cooperare cu Scoala gimnaziala Mandra" a explicat seful SVSU Mandra, Andrei Beleaua, care a coordonat aceasta activitate.Au ... citeste toata stirea