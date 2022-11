Foto si Video. Fecioreasca fetelor de la Crihalma, in Cetatea Fagarasului. Lansare de carte, joc si voie buna, eveniment organizat de Primaria Comana

Crihalma, satul in care traditiile se pastreaza in forma lor autentica, a prezentat in Cetatea Fagarasului jocul unic in lume, ,,Fecioreasca fetelor". A fost un eveniment organizat de Primaria Comana joi, 3 noiembrrie 2022, incepand cu ora 17.00. Vasile Stoia si Viorel Nistor au dedicat acestui joc traditional un volum de carte intitulat ,,Fecioreasca Fetelor din Crihalma" care a fost lansat in cadrul acestui eveniment.,,A fost o actiune deosebita la care a participat tot satul Crihalma. Am ... citeste toata stirea