Ati auzit de satul Valea Mare Bratia? Este undeva prin judetul Arges si are 555 locuitori. Daca fagarasenii nu au auzit de acest catun, a auzit primarul din Fagaras, care a incredintat cel mai mare proiect de investitii al municipiului, in opinia lui, unei firme inregistrata in respectivul salas. Proiectul ,,Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a municipiului Fagaras" cu valoarea de 45.743.990.64 lei inclusiv TVA, cel cu care se lauda primarul de vreo 5 ani, ... citeste toata stirea