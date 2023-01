Foto si Video. Joc de Boboteaza, la Rucar, obicei stravechi adus in actualitate de cetasi. Star Band, formatia aleasa de Ceata

Jocul din vatra satului organizat de Cetele de feciori din satele fagarasene inseamna identitate nationala. Asa cum este si pastrarea portului popular traditional peste vremi. Nu exista vreun alt popor in afara de cel roman care sa-si poarte istoria milenara in vesminte, in simboluri mestesugit alese, fiecare purtand un anume inteles, un anume mesaj si o anume poveste. Iia si deopotriva camasa romaneasca demonstreaza povestea fascinanta a acestui neam.,,Costumul traditional este un adevarat ... citeste toata stirea