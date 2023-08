Hramul Manastirii Dejani este Schimbarea la fata a Mantuitorului si se sarbatoreste la acest praznic, la 6 august in fiecare an. Din satul Dejani se merge spre manastire pe sosea asfaltata, trecand pe langa o unitate militara, dupa inca 1 km pe langa Pastravaria Dejani, apoi pe un drum betonat de vreo 300 de metri, dupa care urmeaza un drum pietruit de circa 2 kilometri pana la manastire. In total sunt vreo 6 km din satul Dejani pana la manastirea din munte. Nu se cunoaste data exacta a ... citeste toata stirea