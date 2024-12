Foto si Video. Obiceiuri stravechi pastrate la Beclean: ,,Ridicatul vatafului" si ,,Gratularea persoanelor care poarta numele Nicolae"

Stransul cetelor de feciori de Sf. NicolaeIn fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, traditiile populare renasc in Tara Fagarasului. La Sfantul Nicolae se formeaza cetele, asa numitul ,,strans al cetelor" cand cei mai destoinici feciori din sate organizeaza ceata si activitatea ei pe durata sarbatorilor de iarna. Obiceiul colindatului de ceata barbateasca a fost inclus si pe lista patrimoniului imaterial mondial UNESCO, in luna decembrie 2013.,,Ridicatul vatafului", obicei ... citește toată știrea