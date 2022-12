Foto si video. Pictura noua la biserica din Rucar. De la zugravul Ioan Pop din Ludisor la pictorul Ion Filigean din Valcea

Lucrarile la pictura bisericii din satul Rucar sunt in plina desfasurare. Pictorul Ion Filigean a finalizat cele doua abside din naos si urmeaza interiorul altarului. Pictura s-a inceput in luna iulie a acestui an si se preconizeaza, conform pictorului, sa fie finalizata la finele anului viitor. Biserica din Rucar, veche de la 1804, are hramul ,,Sfantul Mucenic Gheorghe", care este si ocrotitorul satului. Prima pictura a fost realizata la 1829, asa cum sta scris la proscomidie, dar a fost ... citeste toata stirea