Foto si Video. Primarul Camelia Bertea: ,,Salvarea spitalului din Victoria au fost fondurile europene". In nici doi ani de la inaugurare, spitalul este dotat la standarde europene

Sunt pacienti in sala de receptie a Spitalului Orasenesc Victoria. Personalul de aici ii directioneaza spre sectiile in care sunt asteptati de medici si personalul medical. Desi afara nu sunt mai mult de 12 grade Celsius, in spital este cald, este foarte curat si un miros proaspat. Pacientii au cuvinte de lauda despre activitatea spitalului. Un spital nou, redeschis doar de doi ani. ,,Acum avem unde sa mergem cand avem probleme de sanatate. Nu mai batem drumul spre Sibiu sau spre Fagaras de ... citește toată știrea