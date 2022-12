Foto si video. Recital de colinde, proiect al Scolii Gimnaziale Soars si al Microcercului de Religie Fagaras. Au participat 15 scoli din judet

Ca in fiecare an, Scoala Gimnaziala Soars si Microcercul de Religie Fagaras au organizat recitalul de colinde ,,Hristos se naste, slaviti-L!" Evenimentul a avut loc joi, 15 decembrie a.c., incepand cu ora 13.00, la Casa de Cultura Fagaras.,,Suntem la cea de-a opta editie, in perioada pandemiei am desfasurat proiectul online, cu inregistrari facute de profesori, trimise apoi si postate pe internet. Anul acesta s-au inscris cincisprezece scoli. Elevii au prezentat colinde traditionale si poezii ... citeste toata stirea