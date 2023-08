Gradina Castelului Brancovenesc de la Sambata de Sus a prins viata in zilele de 26 si 27 august a.c. Intr-un ambient ce te-a dus cu gandul cu sute de ani in urma, s-a organizat un festival denumit simbolic ,,Fiii Brancovenilor". Este proiectul Primariei si CL Sambata de Sus, finantat de CJ Brasov.Sambata, 26 august, programul a inceput la ora 15.00 cu muzica populara interpretata de artisti locali. Publicul a asistat la spectacol de la ,,tribuna" amenajata cu baloti de paie. In spatiul ... citeste toata stirea