Foto si Video. Satul Ludisor din comuna Voila are gaz metan. Satenii au fost alaturi de primarul Gheorghe Osalciuc si viceprimarul Rodica Marcu la inaugurarea investitiei

Pentru satenii din Ludisor a fost sarbatoare joi, 23 mai 2024. In numar mare s-au adunat la marginea satului unde este amplasat SRM-ul retelei de distributie gaz metan pentru a se convinge ca vor avea gaz metan in sat, asa cum au anuntat primarul Gheorghe Osalciuc si viceprimarul Rodica Marcu. La ora 9.00, la SRM au ajuns reprezentantii Distrigaz si Transgaz pentru a deschide robinetii retelei de gaz. ,,In 2 ore gazul va ajunge in retea, atata dureaza" au spus reprezentantii Distrigaz. ... citește toată știrea