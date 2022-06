Foto si video. ,,Stam aici pana scad preturile la combustibil". Toate benzinariile din Fagaras au fost blocate. ,,50 de bani la litru, o rusine!"

Fagarasenii au blocat benzinariile din municipiu in speranta ca guvernantii se vor implica pentru a scadea preturile la combustibil. Joi, 30 iunie a.c., incepand cu ora 12.00, fagarasenii au blocat intrarea in statiile PECO pentru a stopa vanzarea. Oamenii spun ca cresterea preturilor nu se justifica si este o bataie de joc la adresa romanilor. ,,In Ungaria cum se poate pastra pretul de 6,5 lei/litru si la noi nu? Ungurii nici nu au rafinarii si au preturi mai mici decat la noi cu 30%. Noi avem ... citeste toata stirea