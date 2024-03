Foto si Video. Tragedie pe centura Avrigului. Trei persoane au decedat

Trei oameni au murit in urma unui accident petrecut vineri, 8 martie a.c., pe Centura Avrigului. In urma unei explozii la o roata, un camion a intrat in coliziune cu o masina si a cazut de pe viaduct langa o cale ferata."Politistii rutieri, politistii de la transporturi si echipele medicale sunt la fata locului pentru desfasurarea interventiei medicale si cercetarea imprejurarilor producerii accidentului. Din primele cercetari efectuate, se pare ca in urma unei explozii la o roata, un ... citește toată știrea