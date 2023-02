Foto si Video. Vizita arhiereasca la Fagaras. IPS Laurentiu a participat la slujba de la biserica din Combinat. Distinctie pentru pr. Vasile Onciu

I.P.S. Laurentiu Streza, mitropolitul Ardealului, a fost duminica, 5 februarie a.c., in mijlocul credinciosilor fagaraseni. Vizita a avut loc la invitatia preotului Gheorghe Bica, parohul bisericii cu hramul ,,Sf. Trei Ierarhi" din cartierul Combinat.,,Initial am vrut ca aceasta vizita sa aiba loc chiar de hramul bisericii noastre care este praznuit in data de 30 ianuarie, de ziua Sfintilor Ierarhi, dar Inalt Preasfintitul parinte ne-a recomandat sa organizam astazi evenimentul. Ca de fiecare ... citeste toata stirea