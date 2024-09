Foto. Toamna in comuna Sambata de Sus. Aranjamentele au fost realizate de primar si angajatii din Primarie

Sambata de Sus este una dintre cele mai frumoase comune din Esara Fagarasului. Orice trecator admira aranjamentele realizate de Primarie pe strazile si intersectiile comunei. Daca vara de-a lungul strazilor, in fata fiecarei gospodarii, dar si in statiunea climaterica sunt flori de toate culorile, toamna imaginea este schimbata. Primarul si angajatii din Primarie au realizat, zilele trecute, aranjamente specifice toamnei. In parculetul in care troneaza bustul domnitorului Constantin Brancoveanu ... citește toată știrea