Comuna Sambata de Sus a imbracat hainele toamnei. In intersectii si in sensul giratoriu, Primaria Sambata a amplasat aranjamente cu elemente specifice toamnei. Timp de doua zile angajatii institutiei s-au intrecut in imaginatie pentru a da celor mai vizibile amplasamente din sat aspectul toamnei.,,Am tinut sa dam comunei un aspect frumos, de data aceasta specific toamnei. Au fost sateni care au fost deschisi la idee si ne-au oferit bostani, baloti de paie, elemente specifice toamnei. Am ... citeste toata stirea