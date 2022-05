Foto. Toma Arnautoiu, eroul de la Nucsoara, executat la Jilava. 100 ani de la nastere. Filmul ,,Toma Arnautoiu", prezentat si la Fagaras, in 14 mai

Ioana-Raluca Voicu-Arnautoiu impreuna cu Fundatia Culturala Memoria si Muzeul Ororilor Comunismului in Romania isi propun sa il readuca in atentia publicului pe Toma Arnautoiu(1921-1959), liderului Grupului de rezistenta anticomunista de la Nucsoara din judetul Arges, cu ocazia centenarului nasterii sale. Proiectul (demarat in 2021) are un caracter educational si se adreseaza tuturor celor interesati de istoria recenta/istoria comunismului in Romania, indiferent de varsta.Evenimentul cuprinde: ... citeste toata stirea